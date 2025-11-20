Бюджет в ЯНАО на три года и официальные дни без алкоголя: события дня

На Ямале утвердили бюджет округа на 2026–2028 годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале утвердили бюджет округа на 2026–2028 годы, детям из многодетных семей продолжат субсидировать билеты, власти назвали сроки запуска главного спортивного долгостроя, а Артюхов рассказал Путину о способах лечения сердечно-сосудистых заболеваний в округе. Об этих и других событиях 20 ноября на Ямале, читайте в подборке URA.RU.





Доходы бюджета Ямала на трехлетку составят 1,24 трлн рублей

Как сообщается на официальном сайте правительства региона, более 80% всех расходных обязательств направят на развитие социальной сферы и повышение уровня жизни жителей округа. Бюджет сформирован сбалансированным и устойчивым, что является основой для последовательного социально-экономического развития региона.

«Ямал-Арену» введут в эксплуатацию в 2026 году

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию «Ямал-Арены». Это будет не только самый крупный спортивный объект в регионе, но и во всей Российской Арктики. При этом, бюджет Ямала в 2026 году сохранит социальную ориентированность. Запланировано увеличение финансирования медицины, дорожного хозяйства и других сфер.

Продолжение после рекламы

В ЯНАО используют ИИ для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о методах, которые применяются на Ямале, для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ходе выступления губернатор сообщил, что на Ямале сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности. При этом данный показатель в регионе в три раза ниже, чем в среднем по стране.

Власти продолжат субсидировать авиабилеты для детей из многодетных семей ЯНАО

Программа льготных перелетов для детей из многодетных семей, запущенная по инициативе губернатора, будет продолжена. Стоимость авиабилетов останется прежней — 2500 рублей.

Заксобрание определило праздники, ограничивающие продажу алкоголя в ЯНАО