Пермский картон станет участником международной выставки

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых сложных отраслей производства. Фото: пресс-служба ПЦБК

В Санкт-Петербурге с 25 по 27 ноября 2025 года пройдет международная выставка PulpFor, в которой примут участие руководители и специалисты предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. На мероприятии будет представлен картон с улучшенными прочностными показателями, который разработала пермская компания ПЦБК. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Мы начали производство тарных картонов с улучшенными физико-механическими показателями и представим его на выставке в Санкт-Петербурге. Это результат большой работы, которая была проделана на картонно-бумажном производстве. Мы модернизировали оборудование и усовершенствовали работу всех агрегатов», — отметил главный технолог ПЦБК Владимир Кучеров.

На предприятии отметили, что осенью 2025 года компания освоила производство картона с плотностью 80 граммов на квадратный метр. Параллельно комбинат улучшил физико-механические показатели всей линейки тарных картонов в среднем на 10%. Речь идет о таких ключевых параметрах, как сопротивление сжатию (SCT) и сопротивление продавливанию (BST). Также снизили отклонение плотности удельной массы квадратного метра почти в два раза с +/-5 до +/-3 граммов на квадратный метр. Как пояснили в пресс-службе предприятия, гофроупаковка из нового картона будет более прочной.

В компании добавили, что целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых сложных отраслей производства. Здесь взаимосвязаны сотни тысяч узлов и десятки сложных процессов. Любая модернизация происходит постепенно и наращивание качественных параметров продукции — растянутый во времени процесс.

«Новый картон следует главному рыночному тренду — больше упаковки за меньшие деньги. Например, снижение пределов отклонения удельной массы позволяет переработчикам сделать больше упаковки, при той же массе сырья. Соответственно, себестоимость упаковки снизится», — добавила руководитель направления продаж тарных картонов и бумаги для гофрирования ПЦБК Оксана Кылосова

На выставке PulpFor в Санкт-Петербурге пермское предприятие представит стенд со своей продукцией. Также в мероприятии примут участие более 200 компаний целлюлозо-бумажной промышленности из 34 стран мира. В рамках выставки пройдет форум, на котором выступят лидеры и регуляторы рынка..