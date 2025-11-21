Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Антициклонический характер погоды: пермяков предупредили о похолодании

21 ноября 2025 в 07:40
Ветер стихнет и осадки прекратятся

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В завершение рабочей недели в Прикамье прогнозируется снижение температуры. Погода примет антициклонический характер: облачность исчезнет, осадки станут маловероятными, а скорость ветра уменьшится. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В пятницу, 21 ноября, в Пермском крае ожидается антициклонический характер погоды: устойчивые прояснения в облачном покрове, отсутствие существенных осадков, ветер стихнет, лишь на севере останется умеренным. Температурный фон хоть и значительно понизится, но при этом будет выше климатической нормы на 3-5 градусов», — указано в telegram-канале ЦГМС.

После ночного похолодания днем в регионе потеплеет до -4...+1 градуса. При этом в Перми столбики термометров не поднимутся выше -1.

URA.RU уже рассказывало, что в середине ноября мощная волна тепла принесла в Прикамье аномальные температуры и осадки. Затем в регионе установилась прохладная и дождливая погода.

