В Пермском крае объявлена беспилотная опасность
Оперативные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Пермском крае утром 21 ноября объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредило Министерство территориальной безопасности региона.
«Оперативные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности. Граждан просят сохранять спокойствие и проявлять бдительность», — проинформировало ведомство в telegram-канале.
Для вызова экстренных служб жителям следует набирать номер 112. URA.RU сообщало о том, что в последний раз подобный режим вводили 15 ноября. Однако спустя несколько часов его сняли.
