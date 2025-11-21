Логотип РИА URA.RU
Общество

В Пермском крае объявлена беспилотная опасность

Минтербез: в Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность»
21 ноября 2025 в 10:54
Оперативные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Пермском крае утром 21 ноября объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредило Министерство территориальной безопасности региона. 

«Оперативные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности. Граждан просят сохранять спокойствие и проявлять бдительность», — проинформировало ведомство в telegram-канале. 

Для вызова экстренных служб жителям следует набирать номер 112. URA.RU сообщало о том, что в последний раз подобный режим вводили 15 ноября. Однако спустя несколько часов его сняли. 

