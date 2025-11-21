В Пермском крае объявлена беспилотная опасность

В Пермском крае утром 21 ноября объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредило Министерство территориальной безопасности региона.

«Оперативные службы проинформированы и приведены в состояние полной готовности. Граждан просят сохранять спокойствие и проявлять бдительность», — проинформировало ведомство в telegram-канале.

Для вызова экстренных служб жителям следует набирать номер 112. URA.RU сообщало о том, что в последний раз подобный режим вводили 15 ноября. Однако спустя несколько часов его сняли.