Лучшие фильмы «Флаэртианы» разъезжаются по России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В течение недели лучшие ленты пермского фестиваля документального «Флаэртиана» будут показывать в других городах. В Перми показы тоже будут. Где и когда в регионах URA.RUможно увидеть киношедевры — в нашем обзоре.

«„Эхо“ международного кинофестиваля документального кино пройдет с 22 ноября по 2 декабря в Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Красноярске, Екатеринбурге, Кирове, Йошкар-Оле, Карабаше, Новосибирске и Кургане. В программу вошли лучшие работы, созданные в традициях киноэстетики Роберта Флаэрти, с длительным наблюдением за героем и „привычной“ камерой», — говорят авторы проекта.

Пермь

26 ноября в 19:30 пермяки смогут увидеть фильм «Бродячий оркестр» (18+) (Италия) режиссера Даниэле Чини. Это история эксцентричного трубача Чезаре дель Анна, который становится лидером нового музыкального течения. Показ пройдет в баре «Второй этаж» на Советской, 32.

30 ноября в 12:00 стартует объединенный показ двух российских лент: «У ветра нет хвоста» (16+) и «Кобот» (16+). Это истории о девочке из семьи кочевников Ямала и предпринимателе с Урала. Увидеть фильмы можно в техно-школа им. Виктора Савиных на Мира, 11а.

Тюмень

26 ноября в 15:00 для жителей Тюмени покажут два фильма: «Семейный хор» (6+) и «У ветра нет хвоста» (16+). Адрес: читальный зал научной библиотеки ТГИК, ул. Республики, 19

28 ноября в 11:00 во дворце творчества и спорта «Пионер» стартует второй день показов. В программе «Семейный хор» (6+), «Сезон винограда» (12+) и «Наперекор» (16+). В киноклубе ТГТК в 17:30 Зрители увидят ленты «В активном поиске страданий» (18+) и «Бали» (12+).

Екатеринбург

27 ноября в 18:30 — единственный сеанс в Екатеринбурге. Покажут ленту «Наперекор» (16+). Увидеть ее можно будет лофт-пространстве «Титры» на ул. Ленина, 50д.

Курган

28 ноября в 15:00 начнется фестиваль в Кургане. В библиотеке им. Чехова в этот день покажут фильмы «Я рисую лошадь» (6+) и «Хранители традиций» (12+). В 16:00 начнется сеанс ленты «Наперекор» (16+).

29 ноября в 16:00 картину «У ветра нет хвоста» (16+) покажут библиотеке им. Маяковского. Там же в 17:20 стартует показ фильма «Синара» (16+).