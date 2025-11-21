Логотип РИА URA.RU
Пермскому бизнесмену и владельцу пароходства Антонову хотят присвоить почетное звание

Михаилу Антонову предложили присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края»
21 ноября 2025 в 10:30
Присвоение звания связано с существенным вкладом в развитие внутреннего водного транспорта региона

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевое Законодательное собрание предложение. Оно касается присвоения председателю совета директоров ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“» Михаилу Антонову звания «Почетный гражданин Пермского края». 

«Присвоение звания связано с существенным вкладом Михаила Антонова в развитие внутреннего водного транспорта региона, а также с его активной благотворительной деятельностью. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании в ноябре», — сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Михаил Антонов является влиятельным предпринимателем в Перми. Помимо Камского речного пароходства, ему принадлежат несколько компаний, специализирующихся на речных перевозках, в том числе АО «Чайковский порт» и база флота в Заозерье.

