«Меня снежками закидали»: пьяный житель Горнозаводска проломил голову подростку
Горожане часто видят пьяным агрессивного мужчину
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Школьник из Горнозаводска (Пермский край) попал в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как его избил подвыпивший мужчина. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело, передает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«В медиапространстве распространяется информация, что в городе Горнозаводске мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары подростку по голове. В результате несовершеннолетний получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован», — указано в telegram-канале ведомства.
Следователи завели дело по статье о хулиганстве. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Местные жители рассказали URA.RU, что нападение произошло несколько недель назад, когда подросток возвращался домой после уроков. Мужчина объяснил свои действия тем, что его ранее «закидали снежками».
