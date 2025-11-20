Логотип РИА URA.RU
«Меня снежками закидали»: пьяный житель Горнозаводска проломил голову подростку

Черепно-мозговую травму нанес школьнику пьяный житель Горнозаводска
21 ноября 2025 в 01:37
Горожане часто видят пьным агрессивного мужчину

Горожане часто видят пьяным агрессивного мужчину

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Школьник из Горнозаводска (Пермский край) попал в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как его избил подвыпивший мужчина. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело, передает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«В медиапространстве распространяется информация, что в городе Горнозаводске мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары подростку по голове. В результате несовершеннолетний получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован», — указано в telegram-канале ведомства.

Следователи завели дело по статье о хулиганстве. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Местные жители рассказали URA.RU, что нападение произошло несколько недель назад, когда подросток возвращался домой после уроков. Мужчина объяснил свои действия тем, что его ранее «закидали снежками».

