Аналитики узнали, сколько пермяки готовы потратить на новогодние подарки

В среднем жители Перми планируют потратить на приобретение подарков к Новому году 13 тысяч рублей. Подавляющая часть респондентов начинает делать покупки в декабре. При этом на маркетплейсах закупаются 89% опрошенных пермяков. Итогами опроса с URA.RU поделилась пресс-служба «Авито».

«Средняя сумма, которую в Перми готовы выделить на приобретение новогодних подарков, составляет 13 000 рублей. Мужчины намерены потратить на четверть больше средств по сравнению с женщинами. При этом значительная доля горожан — 37% — рассчитывает ограничиться бюджетом в 5 000 рублей, в то время как 10% опрошенных собираются выделить на подарки более 30 000 рублей», — указано в исследовании.