Аналитики узнали, сколько пермяки готовы потратить на новогодние подарки
Большинство опрошенных предпочитает закупаться подарками в декабре
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В среднем жители Перми планируют потратить на приобретение подарков к Новому году 13 тысяч рублей. Подавляющая часть респондентов начинает делать покупки в декабре. При этом на маркетплейсах закупаются 89% опрошенных пермяков. Итогами опроса с URA.RU поделилась пресс-служба «Авито».
«Средняя сумма, которую в Перми готовы выделить на приобретение новогодних подарков, составляет 13 000 рублей. Мужчины намерены потратить на четверть больше средств по сравнению с женщинами. При этом значительная доля горожан — 37% — рассчитывает ограничиться бюджетом в 5 000 рублей, в то время как 10% опрошенных собираются выделить на подарки более 30 000 рублей», — указано в исследовании.
Наиболее предпочтительным подарком среди пермяков оказались деньги — этот вариант выбрали 43% респондентов. Среди других востребованных подарков оказались ювелирные украшения (21%), подарочные сертификаты (18%) и косметика (15%). При этом 57% участников опроса признались, что сталкивались с получением неподходящих подарков. В подобных случаях 36% людей оставляют подарки у себя, но не пользуются ими, а 10% дарят их кому-то другому.
