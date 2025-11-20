Первый пассажирский поезд проследовал по участку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На одном из путей перегона Шамары — Кордон (на границе Пермского края и Свердловской области), где ранее загорелись две цистерны, восстановили движение. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

«20 ноября в 19:45 (время местное) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

В 20:28 по местному времени первый пассажирский поезд № 86, следующий по маршруту Москва — Серов, прошел через участок. В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению движения по соседнему пути.

