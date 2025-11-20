Через место мощного пожара на Свердловской железной дороге прошел первый поезд. Видео
Первый пассажирский поезд проследовал по участку
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На одном из путей перегона Шамары — Кордон (на границе Пермского края и Свердловской области), где ранее загорелись две цистерны, восстановили движение. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.
«20 ноября в 19:45 (время местное) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
В 20:28 по местному времени первый пассажирский поезд № 86, следующий по маршруту Москва — Серов, прошел через участок. В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению движения по соседнему пути.
Вечером 19 ноября на перегоне загорелись цистерны, внутри которых находился газовый конденсат. Изначально была информация лишь о двух горящих цистернах, но позже их количество выросло до восьми, еще одна улетела в кювет, но огонь до нее не добрался. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Из-за ЧП перенесли 14 рейсов, поезда направлялись в обход. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
