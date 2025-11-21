Пермский край подготовился к зиме, но два округа проверять не стали

Все объекты подключили к теплу в течение трех недель с момента старта подачи ресурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае по итогам проверки готовности к осенне-зимнему периоду 41 муниципалитет получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Западно-Уральского управления по энергетическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). При этом два округа — Косинский и Кочевский — в проверку не включили.

«Паспорт готовности к отопительному сезону выдан 41 муниципалитету Прикамья, кроме Косинского и Кочевского округов», — написано на сайте ведомства. В правительстве объяснили, что жители указанных территорий используют индивидуальные системы отопления, не требующие контроля со стороны надзорных органов.

В целом по региону к зимнему периоду было подготовлено свыше 16 тысяч многоквартирных домов и порядка 4 тысяч объектов социальной инфраструктуры. Запуск тепла начинали после того, как среднесуточная температура воздуха в крае устойчиво опустилась ниже отметки +8 градусов.

Продолжение после рекламы