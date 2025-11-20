Логотип РИА URA.RU
Общество

В Нытве простились с погибшим на СВО бойцом Русланом Шавшуковым

20 ноября 2025 в 22:32
Участника спецоперации проводили в последний путь 20 ноября

Участника спецоперации проводили в последний путь 20 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нытве (Пермский край) простились с погибшим участником спецоперации ВС РФ на Украине Русланом Шавшуковым. Об этом сообщила мэрия округа.

«На СВО, проявив мужество и героизм, погиб Руслан Шавшуков. 20 ноября проводили героя-земляка в последний путь», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению властей, церемония началась в Перми. Прощание продолжилось в здании школы деревни Постаноги.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

