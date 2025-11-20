В Нытве простились с погибшим на СВО бойцом Русланом Шавшуковым
20 ноября 2025 в 22:32
Участника спецоперации проводили в последний путь 20 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нытве (Пермский край) простились с погибшим участником спецоперации ВС РФ на Украине Русланом Шавшуковым. Об этом сообщила мэрия округа.
«На СВО, проявив мужество и героизм, погиб Руслан Шавшуков. 20 ноября проводили героя-земляка в последний путь», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
По сообщению властей, церемония началась в Перми. Прощание продолжилось в здании школы деревни Постаноги.
