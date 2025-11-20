В Нытве простились с погибшим на СВО бойцом Русланом Шавшуковым

Участника спецоперации проводили в последний путь 20 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нытве (Пермский край) простились с погибшим участником спецоперации ВС РФ на Украине Русланом Шавшуковым. Об этом сообщила мэрия округа.

«На СВО, проявив мужество и героизм, погиб Руслан Шавшуков. 20 ноября проводили героя-земляка в последний путь», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».