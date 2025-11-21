Логотип РИА URA.RU
Пермские ученые вернулись из экспедиции в Гималаи: впечатляющие фото

Экспедиция Пермского университета исследовала в Гималаях глубоководные провалы
21 ноября 2025 в 05:22
Группу возглавил профессор кафедры туризма ПГНИУ Андрей Королев

Фото: telegram-канал ПГНИУ

Ученые из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) вернулись из научно-спортивной экспедиции в Гималаи. Группа занималась исследованием глубоководных провалов глубиной до 5 тысяч метров, передает пресс-служба вуза.

«Профессор Андрей Королев и команда „Полюс недоступности“ исследовали глубоководные провалы, обнаруженные ранее», — написано в telegram-канале университета. Аномальные объекты находятся в высокогорных районах Аннапурны и Тибета, их диаметр составляет около 200–300 метров.

Во время экспедиции ученые уточняли координаты, фиксировали рельеф и сопутствующие природные условия. Собранные материалы стали основой для дальнейшего анализа, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Спортивная часть программы включала восхождение на Химлунг-Химал (7126 метров) и акклиматизационные выходы выше 5 тысяч метров. Команда достигла штурмового лагеря на высоте 6335 метров, однако из-за пурги и сильного ветра альпинисты были вынуждены начать спуск. За ночь в районе лагеря выпало до полуметра снега, но порывистый ветер сдувал его со склонов, что снизило риск схода лавин и позволило группе безопасно продолжить движение вниз.

Снимок сделан на горе Химлунг-Химал

Фото: telegram-канал ПГНИУ

