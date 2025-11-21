ЧП в Сибири вызвало задержки поездов
21 ноября 2025 в 10:34
Фото: © URA.RU
В телеграм-канале Восточно-Сибирской железной дороги появилась информация о том, что в Тайшетском районе Иркутской области на станции Облепиха в ночь на пятницу произошел сход с рельсов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате этого инцидента задержано движение семи пассажирских поездов.
