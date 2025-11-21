Премьер Армении Пашинян опубликовал загадочное видео
Премьер-министр Армении снял видео с сердечком из Астаны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает активно освещать свой визит в Казахстан. Недавно он неожиданно стал популярным в социальных сетях после музыкальных роликов. Новое утреннее видео он опубликовал из Астаны в Instagram (принадлежит Meta, деятельность организации запрещена в РФ как экстремистская).
«Доброе утро, хорошего дня! И я вас всех люблю», — подписал Пашинян ролик, добавив эмодзи в виде флагов Казахстана и Армении. На кадрах — утренний пейзаж столицы, на фоне — песня казахстанской группы BayanSulu «Aua Rai». В конце видео премьер-министр показал своим подписчикам сердечко.
Ранее премьер-министр Армении прилетел в Казахстан, его визит продлится два дня. В Астане пройдут встречи с казахстанскими представителями и переговоры, посвящtнные ключевым вопросам армяно-казахстанского сотрудничества. Ожидается обсуждение экономических проектов, торговых связей, а также укрепления политического и культурного взаимодействия между двумя странами.
*Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.