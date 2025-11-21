Логотип РИА URA.RU
В мире

Премьер Армении Пашинян опубликовал загадочное видео

Пашинян опубликовал новое видео с сердечком из Астаны
21 ноября 2025 в 10:12
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает активно освещать свой визит в Казахстан. Недавно он неожиданно стал популярным в социальных сетях после музыкальных роликов. Новое утреннее видео он опубликовал из Астаны в Instagram (принадлежит Meta, деятельность организации запрещена в РФ как экстремистская). 

«Доброе утро, хорошего дня! И я вас всех люблю», — подписал Пашинян ролик, добавив эмодзи в виде флагов Казахстана и Армении. На кадрах — утренний пейзаж столицы, на фоне — песня казахстанской группы BayanSulu «Aua Rai». В конце видео премьер-министр показал своим подписчикам сердечко.

Ранее премьер-министр Армении прилетел в Казахстан, его визит продлится два дня. В Астане пройдут встречи с казахстанскими представителями и переговоры, посвящtнные ключевым вопросам армяно-казахстанского сотрудничества. Ожидается обсуждение экономических проектов, торговых связей, а также укрепления политического и культурного взаимодействия между двумя странами.

*Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

