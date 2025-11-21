ВСУ атаковали юг России
21 ноября 2025 в 10:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Система противовоздушной обороны ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения над территорией Ростовской области, Астраханской области и Краснодарского края. Об этом сообщает МО РФ.
