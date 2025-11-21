Надежда Кадышева готовит наследника

Кадышева ставит условие: на концертах только с сыном Григорием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Народная артистка России Надежда Кадышева заявила, что теперь берется за концерты с главным условием — петь вместе с сыном Григорием Костюком. Сын певицы пока исполняет в основном ее хиты, и отдельного спроса на его сольные выступления нет.

«Спроса на Костюка как на отдельного артиста пока нет никакого. Его выступление нельзя заказать отдельно от звездной матери», — передает telegram-канал SHOT. Фанаты Кадышевой в соцсетях нередко выражают недовольство, отмечая, что хотели бы слушать только саму певицу, а не ее сына. Тем не менее Кадышева пытается передать сыну свою аудиторию и подготовить его к самостоятельной карьере.