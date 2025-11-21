Психиатрическая экспертиза вынесла вердикт по делу об убийстве Игоря Талькова

Суд признал убийцу певца Игоря Талькова вменяемым Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Валерия Шляфмана, признанного виновным в убийстве певца Игоря Талькова. Это следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось», — говорится в документе. Его цитирует РИА Новости.

Шляфмана признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство. Он заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима. Однако в 1992 году Шляфман уехал в Израиль и сейчас находится в международном розыске.

