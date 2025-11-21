Логотип РИА URA.RU
Психиатрическая экспертиза вынесла вердикт по делу об убийстве Игоря Талькова

Убийца певца Талькова признан вменяемым
21 ноября 2025 в 10:32
Суд признал убийцу певца Игоря Талькова вменяемым

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Валерия Шляфмана, признанного виновным в убийстве певца Игоря Талькова. Это следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось», — говорится в документе. Его цитирует РИА Новости.

Шляфмана признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство. Он заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима. Однако в 1992 году Шляфман уехал в Израиль и сейчас находится в международном розыске. 

Ранее суд установил, что 6 октября 1991 года во время конфликта из-за очередности выступления на концерте Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова, но пуля случайно убила Талькова. Баллистическая экспертиза и показания свидетелей подтвердили, что выстрел был произведен с близкого расстояния из револьвера Малахова.

