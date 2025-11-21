Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

ВСУ предрекли новое окружение

Зубарев: ВС РФ близки к оперативному окружению Гуляйполя
21 ноября 2025 в 10:46
У ВСУ нет возможностей блокировать продвижение российских войск в данном районе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ близки к оперативному окружению Гуляйполя. Об этом сообщил депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.

«Российские войска подошли на расстояние три километра к крупному узлу обороны противника в Гуляйполе», — сказал Зубарев ТАСС. По его словам, после освобождения села Веселое российским войскам осталось выбить ВСУ из Варваровки. После этого будет создано оперативное окружение Гуляйполя. Зубарев отметил, что у ВСУ нет возможностей блокировать продвижение российских войск в данном районе. Причина — переброска резервов на другие направления.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» добились успеха в Запорожской области — ими освобожден населенный пункт Веселое. Военные формирования «Востока» продолжают наступательные действия и продвигаются вглубь оборонительных позиций противника.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

