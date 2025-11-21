Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП с грузовым поездом в Сибири

21 ноября 2025 в 10:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В результате инцидента никто не пострадал

В результате инцидента никто не пострадал

Фото: telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала видео с места ЧП в Тайшетском районе Иркутской области. Ночью там сошли с рельсов восемь вагонов с углем. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Пострадавших нет. В настоящее время движение поездов полностью остановлено, производятся восстановительные работы», — говорится в telegram-канале ведомства. 

В ночь на 21 ноября в 01:15 по местному времени на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов с углем. По данным следствия, сход локомотива произошел из-за постороннего предмета, который оставили работники во время ремонта на железнодорожных путях. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Ущерб от происшествия превысил миллион рублей.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал