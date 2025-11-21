Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине

Европейские лидеры планируют разработать новый план по Украине в течение нескольких дней Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские лидеры разрабатывают альтернативный мирный план по Украине, который может стать конкурентом инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — говорится в материале WSJ. По данным издания, европейские лидеры остались недовольны содержанием мирного плана Трампа, поэтому решили разработать свой вариант соглашения, который, по их мнению, будет включать более выгодные для Киева условия.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не участвовал в подготовке плана Трампа по урегулированию конфликта. По ее словам, эти инициативы разрабатывались без консультаций с Брюсселем и столицами государств ЕС, передает «Общественная служба новостей».

