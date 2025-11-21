АвтоВАЗе пообещали разобраться с ценами на такси

В АвтоВАЗе не боятся подорожания перевозок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Нужно понять, как будут работать нововведения ужесточения локализации автомобилей, которые используют в такси. После этого можно будет оценить экономику перевозок. Об этом заявили в АвтоВАЗ.

«Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где порылась собака, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы», — сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит «РБК». Соколов добавил, что компания не боится повышения стоимости перевозок из-за изменения законодательства. Российские автомобили дешевле китайских, а АвтоВАЗ готов снабжать таксопарки моделью Aura бюджетной модификации.