Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

АвтоВАЗе пообещали разобраться с ценами на такси

АвтоВАЗ: ужесточение локализации нужно опробовать и оценить экономику перевозок
21 ноября 2025 в 10:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В АвтоВАЗе не боятся подорожания перевозок

В АвтоВАЗе не боятся подорожания перевозок

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Нужно понять, как будут работать нововведения ужесточения локализации автомобилей, которые используют в такси. После этого можно будет оценить экономику перевозок. Об этом заявили в АвтоВАЗ.

«Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где порылась собака, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы», — сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит «РБК». Соколов добавил, что компания не боится повышения стоимости перевозок из-за изменения законодательства. Российские автомобили дешевле китайских, а АвтоВАЗ готов снабжать таксопарки моделью Aura бюджетной модификации.

Закон, устанавливающий требования к степени локализации такси, президент России Владимир Путин подписал в мае. Нововведение предполагает возможность включить автомобиль в реестр таки согласно выполнению одного из двух установленных правил. Основным из них является наличие при производстве автомобилей количества отечественных деталей. Уровень локализации определяется их количеством. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал