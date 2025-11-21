АвтоВАЗе пообещали разобраться с ценами на такси
В АвтоВАЗе не боятся подорожания перевозок
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Нужно понять, как будут работать нововведения ужесточения локализации автомобилей, которые используют в такси. После этого можно будет оценить экономику перевозок. Об этом заявили в АвтоВАЗ.
«Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где порылась собака, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы», — сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит «РБК». Соколов добавил, что компания не боится повышения стоимости перевозок из-за изменения законодательства. Российские автомобили дешевле китайских, а АвтоВАЗ готов снабжать таксопарки моделью Aura бюджетной модификации.
Закон, устанавливающий требования к степени локализации такси, президент России Владимир Путин подписал в мае. Нововведение предполагает возможность включить автомобиль в реестр таки согласно выполнению одного из двух установленных правил. Основным из них является наличие при производстве автомобилей количества отечественных деталей. Уровень локализации определяется их количеством.
