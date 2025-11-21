В Кремле рассказали об ответе Киева на новый мирный план Трампа
Нет подтверждений того, что киевское руководство действительно готово к переговорам
Фото: Официальный сайт президента Украины
На текущий момент Москве не поступало официальных сообщений о согласии украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по предложенному США мирному плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — передает слова Пескова журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. На данный момент нет подтверждений того, что киевское руководство действительно готово к переговорам по предложенному плану, известны конкретные пункты плана, ведутся какие-либо консультации по этому вопросу, есть определенные даты возможного подписания каких-либо документов.
Газета New York Post сообщала ранее, что Киев положительно отреагировал на новый мирный план, предложенный США. Согласно информации издания, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в целом поддержал документ и предложил ряд корректировок.
