В Кремле рассказали об ответе Киева на новый мирный план Трампа

Нет подтверждений того, что киевское руководство действительно готово к переговорам Фото: Официальный сайт президента Украины

На текущий момент Москве не поступало официальных сообщений о согласии украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по предложенному США мирному плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — передает слова Пескова журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. На данный момент нет подтверждений того, что киевское руководство действительно готово к переговорам по предложенному плану, известны конкретные пункты плана, ведутся какие-либо консультации по этому вопросу, есть определенные даты возможного подписания каких-либо документов.