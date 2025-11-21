Высокопоставленного российского чиновника приговорили к 13 годам колонии

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Марзаев приговорен судом к лишению свободы на срок 13 лет и штрафу в размере 560 миллионов рублей. Согласно информации, представленной в судебном сообщении, с декабря 2023 года по апрель 2024 года чиновник, используя угрозу вмешательства в законную предпринимательскую деятельность, через посредника получил от руководства коммерческой организации свыше 37 миллионов рублей. В обмен на взятку Марзаев гарантировал содействие в заключении договоров на осуществление работ в области дорожного хозяйства в Уфе, обеспечение их своевременной оплаты и предоставление общего покровительства в рамках служебных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.