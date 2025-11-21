ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани, есть пострадавшие
21 ноября 2025 в 10:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотника пострадали два человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
