В России зафиксирован рекордный рост цен на товар первой необходимости

Цены на бритвы в России достигли исторического максимума

В России цены на одноразовые бритвы достигли исторического максимума: в 2025 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв составила 339 рублей, что на 69 % выше показателей прошлых лет. Об этом сообщили аналитики компании «АТОЛ». Также выросла цена на лезвия и кассеты для бритья.

«Цены на бритвы в России достигли исторического максимума: одноразовые станки подорожали на 69%», — пишет telegram-канал Baza. По словам аналитиков, цены выросли по нескольким причинам. Во-первых, стало дороже само производство из-за использования импортных материалов (стали, покрытий и других компонентов). Во-вторых, увеличились логистические затраты из-за санкций. В-третьих, есть конкуренция с другими процедурами, например, с лазерной эпиляцией.

В связи с этим продавцы продавцы начали принимать дополнительные меры для защиты своего бизнеса. В частности, они начали прятать товар в антикражные кейсы, чтобы избежать финансовых потерь. За последние три года стоимость кассет для бритья увеличилась на 11,4 %. Если в 2022 году средняя цена лезвия для бритья составляла 756 рублей, то сейчас — 842 рубля. В 2023 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв была на уровне 231 рубля, что уже на 15 % выше показателей 2022 года.

