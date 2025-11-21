Логотип РИА URA.RU
В России зафиксирован рекордный рост цен на товар первой необходимости

В России одноразовые станки подорожали на 69% к 2025 году
21 ноября 2025 в 10:32
Цены на бритвы в России достигли исторического максимума

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России цены на одноразовые бритвы достигли исторического максимума: в 2025 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв составила 339 рублей, что на 69 % выше показателей прошлых лет. Об этом сообщили аналитики компании «АТОЛ». Также выросла цена на лезвия и кассеты для бритья.

«Цены на бритвы в России достигли исторического максимума: одноразовые станки подорожали на 69%», — пишет telegram-канал Baza. По словам аналитиков, цены выросли по нескольким причинам. Во-первых, стало дороже само производство из-за использования импортных материалов (стали, покрытий и других компонентов). Во-вторых, увеличились логистические затраты из-за санкций. В-третьих, есть конкуренция с другими процедурами, например, с лазерной эпиляцией.

В связи с этим продавцы продавцы начали принимать дополнительные меры для защиты своего бизнеса. В частности, они начали прятать товар в антикражные кейсы, чтобы избежать финансовых потерь. За последние три года стоимость кассет для бритья увеличилась на 11,4 %. Если в 2022 году средняя цена лезвия для бритья составляла 756 рублей, то сейчас — 842 рубля. В 2023 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв была на уровне 231 рубля, что уже на 15 % выше показателей 2022 года.

В условиях общего роста цен в России подорожали не только средства для бритья, но и продукты питания. Например, перед Новым годом ожидается повышение цен на красную рыбу и икру на 5–7%. В среднем они будут стоить 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно. По словам экспертов, на стоимость товаров в стране влияют различные факторы: инфляция, увеличение логистических затрат из-за санкций, рост спроса и сезонность.

