Раскрыта реакция Зеленского на новый мирный план Трампа

В офисе Зеленского заявили, что он получил проект США по урегулированию конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на мирный план США по Украине решил тянуть время. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», — написал Кошкович в соцсети Х. Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Глава Украины рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом «пункты, необходимые для мира».

По информации портала Axios, США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке нового мирного плана, который состоит из 28 пунктов и разделен на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе, будущие отношения сторон с США.

Зарубежные СМИ раскрыли некоторые детали предполагаемого плана:

передача России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;

заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

официальное признание Крыма и Донбасса российскими;

сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;

запрет на размещение на Украине иностранных войск;

отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;

установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;

снятие санкций с России.