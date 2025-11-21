Какие налоги нужно оплатить до 1 декабря и как это сделать

До 1 декабря нужно успеть оплатить налоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До 1 декабря 2025 года владельцы имущества, земли и транспорта должны оплатить соответствующие налоги за 2024 год. Кроме того, необходимо уплатить недостающую сумму НДФЛ и налог на доходы от банковских вкладов, если они превысили необлагаемый лимит, рассказал генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

Сумма налога указывается в налоговом уведомлении, которое присылается по почте или направляется в личный кабинет на сайте ФНС. Если уведомление не пришло, его можно запросить в налоговой инспекции или МФЦ.

В случае уничтожения имущества (например, при пожаре или угоне) нужно подать в налоговую заявление с подтверждающими документами — тогда налог прекратят начислять с месяца, когда это произошло. Если имущество продано или подарено, необходимо проконтролировать, чтобы новый владелец зарегистрировал право собственности: пока данные не обновятся в Росреестре, налог будет приходить прежнему владельцу.

Также до 1 декабря нужно уплатить НДФЛ, если доходы от банковских вкладов превысили 210 тысяч рублей за 2024 год. ФНС рассчитывает налог автоматически и присылает уведомление. Обычно декларацию 3-НДФЛ заполнять не приходится, так как это делает работодатель, но это необходимо будет сделать при получении некоторых видов доходов: от продажи имущества (если владели им менее трех или пяти лет), сдачи квартиры, крупного выигрыша в лотерею или азартные игры (свыше 15 000 рублей), а также дорогого подарка от дальнего родственника.

Виды имущественных налогов

Имущественных налогов всего три вида: налог на недвижимость, земельный налог и транспортный налог. Размер платежа определяется стоимостью имущества — чем выше его стоимость, тем значительнее будет сумма налога.

В Российской Федерации налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая определяется Росреестром. Но в различных субъектах федерации могут быть установлены иные налоговые ставки. Пересмотр кадастровой стоимости осуществляется с периодичностью раз в 3–5 лет, тогда корректируется сумма налога. При этом если она превышает прошлогоднюю более чем на 10%, то увеличение будет ограничено данным порогом — это максимально допустимая величина индексации.

Законодательством предусмотрены налоговые вычеты: для владельцев квартир — на площадь в 20 квадратных метров, для собственников жилых домов — на 50 квадратных метров. Налог начисляется только на оставшуюся после вычета площадь.

Ставка земельного налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка. Данная ставка применяется к территориям, используемым для размещения загородных домов, дачных участков и в сельскохозяйственных целях.

Необходимо учитывать, что как при расчете налога на недвижимость, так и при определении размера земельного налога принимаются во внимание дополнительные факторы. К ним относятся доля владения объектом (например, при наличии двух собственников сумма налога будет разделена между ними поровну) и период владения (если право собственности оформлено в течение текущего года, применяется понижающий коэффициент).

Транспортный налог имеет свою специфику: его размер определяется не стоимостью транспортного средства, а мощностью его двигателя — чем выше количество лошадиных сил, тем больше сумма налога за каждую из них. Власти регионов самостоятельно устанавливают ставки транспортного налога, однако для автомобилей с двигателями мощностью свыше 250 лошадиных сил по всей стране действует единая ставка — 150 рублей за одну лошадиную силу.

Кроме того, в зависимости от региона могут применяться как повышающие, так и понижающие коэффициенты. В некоторых субъектах федерации устанавливается повышенная ставка для владельцев нескольких транспортных средств, в других — надбавка для обладателей дорогостоящих импортных автомобилей, а где-то предоставляется скидка владельцам машин, работающих на природном газе. Также в отдельных регионах от уплаты транспортного налога освобождены владельцы электромобилей. Дополнительно существует так называемый «налог на роскошь»: если средняя стоимость автомобиля превышает 10 миллионов рублей, размер налогового сбора увеличивается в три раза.

Что будет, если не оплатить налоги вовремя

Если налог не будет оплачен до 1 декабря, на сумму долга начнут начисляться пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. «Если в прошлом году гражданин приобрел новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря», — отметил Голощапов.

Однако он уточнил, что если имущество «старое» и уведомления раньше приходили, а в 2025году нет — можно ничего не сообщать. В этом случае отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату.

Кому положены льготы при оплате налогов

Органы власти предусмотрели различные льготы как на федеральном уровне, так и на региональном. В Москве ряд категорий граждан может воспользоваться льготами по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц.

Так закон освобождает от уплаты налога за одно транспортное средство инвалидов I и II групп, ветеранов боевых действий, а также одного из родителей в многодетной семье или родителя ребенка-инвалида. По земельному налогу федеральные правила уменьшают налоговую базу, предоставляя вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного земельного участка. На такую льготу могут претендовать пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные семьи.

Кроме того, в Москве действуют дополнительные льготы, установленные местными законами. Например, закон «О земельном налоге» предусматривает дополнительные преференции для ряда категорий граждан.

В отношении налога на имущество физических лиц предусмотрено освобождение от его оплаты в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога — речь идет о квартирах, жилых домах, гаражах и других объектах. Однако льгота не распространяется на объекты, используемые в предпринимательской деятельности, а также на недвижимость с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей.

Как льготами воспользоваться

Как проверить наличие налоговых льгот в уведомлении и что делать, если льгота не учтена, рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. В ФНС подчеркивают важность внимательного изучения налогового уведомления, особенно граф «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет». Если льгота не учтена, а гражданин относится к льготной категории, необходимо подать заявление по установленной форме и приложить подтверждающие документы.

ФНС призывает налогоплательщиков своевременно проверять уведомления и при необходимости восстанавливать свое право на налоговые льготы. Подать заявление и подтверждающие документы можно несколькими способами:

онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

по почте — отправить письмо с заявлением и копиями документов;

лично — обратиться в любую удобную налоговую инспекцию;

через МФЦ.

Как можно заплатить налоги

Существует несколько способов оплаты начисленного сбора в ФНС. Первый способ предполагает использование официального сайта ФНС. Необходимо зайти в «Личный кабинет», выбрать раздел «Начисления» и осуществить оплату с помощью банковской карты.

Второй способ — воспользоваться единым порталом Госуслуг. Для проведения платежа потребуется указать ИНН, выбрать соответствующий налог и выполнить оплату.

Третий способ предусматривает использование мобильного приложения банка. В разделе «Платежи и налоги» следует ввести ИНН или индекс налогового уведомления, после чего можно будет совершить платеж, нажав на кнопку «Оплатить».