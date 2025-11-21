Определилась тройка финалисток «Мисс Вселенная»
Россиянка Анастасия Венза вошла в топ-30 финалисток конкурса «Мисс Вселенная»
По итогам конкурса красоты «Мисс Вселенная» победительницей стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла участница из Таиланда Вина Павина Сингх, третье — представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер. Об этом сообщил ведущий прямой официальной трансляции конкурса.
«Корону 74-го конкурса „Мисс Вселенной“ получает участница из Мексики! Вторым призером стала представительница Таиланда!» — приводит слова ведущего РИА Новости. По данным агентства, в числе 30 финалисток была и россиянка Анастасия Венза.
После победы Фатима Бош сделала свое первое заявление. Она сказала, что хочет с помощью короны нести свет туда, где темно, вдохновлять женщин и девушек верить в себя и осознавать свою ценность. Фатиме 25 лет, ее рост — 174 сантиметра. Она училась в Иберо-американском университете, где получила образование в области дизайна одежды и моды.
«Мисс Вселенная» — это один из самых престижных международных конкурсов красоты, который проходит каждый год. Вместе с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля» он входит в «Большую четверку». В этом году конкурс привлек внимание участниц из многих стран и стал важным событием в мире моды и красоты. Финал конкурса проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке с 08.00 до 11.00 по местному времени.
