Определилась тройка финалисток «Мисс Вселенная»

Мексиканка Фатима Бош Фернандес завоевала титул «Мисс Вселенная»
21 ноября 2025 в 10:11
Россиянка Анастасия Венза вошла в топ-30 финалисток конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По итогам конкурса красоты «Мисс Вселенная» победительницей стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла участница из Таиланда Вина Павина Сингх, третье — представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер. Об этом сообщил ведущий прямой официальной трансляции конкурса.

«Корону 74-го конкурса „Мисс Вселенной“ получает участница из Мексики! Вторым призером стала представительница Таиланда!» — приводит слова ведущего РИА Новости. По данным агентства, в числе 30 финалисток была и россиянка Анастасия Венза.

После победы Фатима Бош сделала свое первое заявление. Она сказала, что хочет с помощью короны нести свет туда, где темно, вдохновлять женщин и девушек верить в себя и осознавать свою ценность. Фатиме 25 лет, ее рост — 174 сантиметра. Она училась в Иберо-американском университете, где получила образование в области дизайна одежды и моды.

«Мисс Вселенная» — это один из самых престижных международных конкурсов красоты, который проходит каждый год. Вместе с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля» он входит в «Большую четверку». В этом году конкурс привлек внимание участниц из многих стран и стал важным событием в мире моды и красоты. Финал конкурса проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке с 08.00 до 11.00 по местному времени. 

