Генпрокуратура потребовала запретить в России деятельность польской организации
21 ноября 2025 в 11:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Генеральный прокурор Российской Федерации выступил с требованием о признании польской организации «Съезд народных депутатов» террористической и запрете ее деятельности на территории РФ. Информация опубликована на сайте Министерства юстиции.
