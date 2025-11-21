Логотип РИА URA.RU
В России обнаружен вид животного, которого ранее «не существовало»

В Приморье на границе с Китаем впервые обнаружили бугорчатую лягушку
21 ноября 2025 в 12:08
В 1984 году бугорчатую лягушку включили в Красную книгу СССР

Фото: wikipedia.org

Ученые впервые зафиксировали на территории России редкую бугорчатую лягушку Glandirana emeljanovi. Более 20 особей нашли в Хасанском районе Приморского края, недалеко от границы с Китаем, в одном из притоков реки Тесная. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«С учетом данной находки российская фауна земноводных увеличилась на один род и один вид», — отметили ученые ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН. Сообщение передает ТАСС. По словам ученых, часть популяции живет рядом с южной частью национального парка «Земля леопарда» и находится под его защитой. 

Бугорчатая лягушка обитает в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове, достигает в длину около 5 см и отличается крупными глазами. Вид способен жить в разнообразных условиях — от быстрых рек до лесных ручьев и рисовых полей.

Ранее вид был включен в Красную книгу СССР, однако доказательств его присутствия на территории страны не было. На протяжении десятилетий находки «бугорчатых лягушек» оказывались ошибочной идентификацией других видов — чернопятнистой лягушки и дальневосточной жабы. Результаты нового исследования будут опубликованы в журнале Russian Journal of Herpetology.

