В мире

Киев дал официальный ответ на новый мирный план Трампа

Украина отвергла мирный план США
21 ноября 2025 в 11:55
На Украине отказались принимать мирный план Трампа по разрешению конфликта

На Украине отказались принимать мирный план Трампа по разрешению конфликта

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Украина отвергла мирный план главы США Дональда Трампа. Заместитель постпреда Украины в ООН Христина Гайовишин заявила, что страна не подпишет документ.

«Украина официально получила от американской стороны проект мирного соглашения. Хоть Украина и готова участвовать в конструктивных переговорах по прекращению конфликта <...> Никогда не будет никакого признания, официального или иного, <...> территории Украины как российской», — заявила Гайовишин, подчеркнув, что у страны есть «красные линии», которые не могут быть перейдены. Ее слова передает пул N3.

Гайовишин также отметила, что для достижения мира должен соблюдаться фундаментальный принцип: «ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы». По ее словам, укрепление обороноспособности Украины — это единственный способ заставить Россию конструктивно участвовать в международных усилиях по установлению мира. Ее заявления себе в telegram-канал репостнул глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Ранее в США подготовили проект мирного урегулирования конфликта в Украине. По данным Politico, работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым

Согласно предложенному плану, предполагается сокращение численности Вооруженных сил Украины наполовину, отказ от претензий на Донбасс, а также предоставление статуса официального языка русскому языку и признание Украинской православной церкви на территории страны. Какие пункты содержит план, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.

В Европе ряд стран выступил против мирного плана США, который предполагает от Киева уступок. По данным Reuters, европейские союзники опасаются, что такие условия будут равносильны капитуляции.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

