План Трампа вызвал истерику у главы МИД Украины
Недовольство глава МИД Украины высказал в ходе закрытой встречи с представителями Евросоюза
Фото: Официальный сайт президента Украины
На план США по урегулированию украинского конфликта пожаловался глава МИД Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает Politico.
«Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой [на план] в четверг во время закрытой беседы с министрами иностранных дел ЕС», — приводит цитату из издания «РИА Новости». Сибига высказал недовольство в ходе встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза.
Ранее глава МИД Украины сообщал о готовности Киева завершить украинский конфликт в 2025 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремлю неизвестно, на чем основаны подобные заявления.
