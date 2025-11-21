Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

План Трампа вызвал истерику у главы МИД Украины

Politico: глава МИД Украины раскритиковал план США по урегулированию конфликта
21 ноября 2025 в 12:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Недовольство глава МИД Украины высказал в ходе закрытой встречи с представителями Евросоюза

Недовольство глава МИД Украины высказал в ходе закрытой встречи с представителями Евросоюза

Фото: Официальный сайт президента Украины

На план США по урегулированию украинского конфликта пожаловался глава МИД Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает Politico.

«Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой [на план] в четверг во время закрытой беседы с министрами иностранных дел ЕС», — приводит цитату из издания «РИА Новости». Сибига высказал недовольство в ходе встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины сообщал о готовности Киева завершить украинский конфликт в 2025 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремлю неизвестно, на чем основаны подобные заявления. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал