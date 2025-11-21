Опрос показал, как изменилось доверие россиян к Путину

76% опрошенных считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян. Это следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, 75% россиян заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину. В то же время 13% респондентов выразили недоверие президенту. Помимо уровня доверия, ФОМ выяснил мнение граждан о работе Владимира Путина на посту президента. 76% опрошенных считают, что президент скорее хорошо справляется со своими обязанностями. Лишь 10% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Опрос также затронул вопрос оценки работы российского правительства. Почти половина (46%) опрошенных считают, что правительство работает скорее хорошо. Однако 31% россиян выразили недовольство его деятельностью. Отдельно была оценена работа главы правительства Михаила Мишустина. 53% граждан положительно оценивают его деятельность на посту премьер-министра, в то время как 14% респондентов не одобряют его работу.

Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Результаты показали, что политические предпочтения россиян распределяются следующим образом: