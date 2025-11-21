Украинские БПЛА сбиты над Астраханской областью и Кубанью
21 ноября 2025 в 11:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Астраханской области и Краснодарского края. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
