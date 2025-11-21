Победа после громкого скандала: кто такая Фатима Бош, ставшая новой «Мисс Вселенной»

Фатима Бош завоевал титул «Мисс Вселенной 2025» Фото: EPA/TASS

Представительница Мексики Фатима Бош победила в конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде. Однако ее победа едва не сорвалась из-за скандала: накануне финала вице-президент шоу публично оскорбил девушки и выгнал с фотосессии. Этот поступок возмутил участниц, и организатора отстранили от работы. Несмотря на давление, Фатима смогла собраться и завоевать корону. Она пообещала использовать титул для вдохновения девушек по всему миру. Что известно о победительнице — в материале URA.RU.

Итоги конкурса

В Таиланде завершился 74-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2025», и его главную корону завоевала 25-летняя Фатима Бош, представлявшая Мексику. Эта победа стала для страны четвертой в истории конкурса. Корону победительнице вручила Виктория Тейлвиг — обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024» из Дании. После победы Бош заявила, что хочет использовать корону, чтобы нести свет туда, где темно, вдохновлять девушек и женщин верить в себя и понимать, что они уже достаточно хороши такими, какие они есть.

Список других финалисток:

1-я вице-мисс — Правинар Сингх из Таиланда

2-я вице-мисс — Стефани Абасали из Венесуэлы

3-я вице-мисс — Ахтиса Манало из Филиппин.

4-я вице-мисс — Оливия Яце из Кот-д'Ивуар

Конкурс стартовал 5 ноября и проходил в несколько этапов. В нем участвовали девушки из 120 стран, но в финал попали только 30 из них. Среди финалисток — девушки из Индии, Гваделупы, Китая, Таиланда, Доминиканской Республики, Бразилии, Руанды, Кот-д»Ивуара, Колумбии, Нидерландов, Кубы, Бангладеш, Японии, Пуэрто-Рико, США, Мексики, Филиппин, Зимбабве, Коста-Рики, Мальты, Чили, Канады, Хорватии, Парагвая, Венесуэлы, Гватемалы, Палестины, Никарагуа и Франции. Российская участница Анастасия Венза не смогла выйти в финал из-за провала в конкурсе национальных костюмов.

Далее в конкурсе продолжили участвовать представительницы Чили, Колумбии, Кубы, Гваделупы, Мексики, Пуэрто-Рико, Венесуэлы, Китая, Филиппин, Таиланда, Мальты и Кот-д»Ивуара. По итогам дальнейшего отбора жюри определило пятерку претенденток на главные награды: Правинар Сингх (Таиланд), Ахтису Манало (Филиппины), Стефани Абесали (Венесуэла), Фатима Бош (Мексика) и Оливия Ясе (Кот-д»Ивуар).

Что известно о победительнице

Бош имеет три высших образования Фото: EPA/TASS

Фатима Бош родилась 19 мая 2000 года в городе Сантьяго-де-Теапа, который находится в мексиканском штате Табаско. Она стала первой представительницей своего штата, выигравшей национальный конкурс «Мисс Вселенная Мексика».

Девушка имеет высшее образование в области дизайна одежды и моды. Она обучалась в Ибероамериканском университете в Мексике, Новой академии изящных искусств в Милане (Италия) и Институте Линдона в Вермонте (США).

В свободное время Фатима предпочитает заниматься верховой ездой, теннисом, музыкой, чтением и живописью. С детства девушка живет с дислексией и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Из-за этого в школьные годы ее часто «булили» одноклассники.

Свою карьеру в индустрии красоты она начала в 2018 году с победы на конкурсе «Золотая роза» в Табаско. После этого ее популярность в социальных сетях значительно выросла: сейчас за ней следят более 990 тысяч подписчиков в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой) и 690 тысяч в TikTok.

В 2019 году Фатиме уже предлагали участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике, но тогда она отказалась, потому что хотела закончить учебу и сосредоточиться на карьере. На данный момент девушке 25 лет, ее рост — 174 сантиметра.

Скандал с организаторами

Фатима хотела покинуть конкурс после оскорблений в свой адрес Фото: EPA/TASS

Накануне финала конкурса между Фатимой и организаторами случился большой скандал. Вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил резко раскритиковал участницу, назвав ее «тупой». Все из-за того, что она не пришла на фотосессию от спонсоров. Он не дал ей даже возможности объясниться, позвал охрану и сказал, что те, кому не нравятся правила, могут уйти. Слова вице-президента очень обидели Фатиму, и она решила покинуть конкурс. После этого ушли и некоторые другие участницы. В итоге Навата отстранили от работы над конкурсом.

«Он просто сказал мне „заткнись“ и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать», — рассказала Фатима журналистам.

Другие инциденты

Случай Бош не единственный. Этот конкурс красоты был полон скандалов. В частности, несколько девушек отравились едой. Представительница Венгрии Кинчо Деженьи из-за проблем со здоровьем попала в клинику и пропустила часть мероприятий «Мисс Вселенная».

Большой шум также вызвало заявление одного из членов международного жюри — Омара Арфуша. Он сказал, что уходит с должности и собирается подать в суд на организаторов конкурса. По его словам, они виновны в мошенничестве, злоупотреблении властью, коррупции, обмане, нарушении договоров, конфликте интересов, а также в нанесении эмоционального и репутационного ущерба.

Арфуш также рассказал, что до приезда официального жюри прошло тайное и незаконное голосование, в результате которого выбрали 30 лучших участниц. В голосовании участвовали люди, которые не были членами жюри. При этом как минимум один из них был в романтических отношениях с одной из конкурсанток. Арфуш считает, что это серьезный конфликт интересов и можно говорить о сговоре и манипуляциях. Многие пользователи из разных стран поддержали Омара Арфуша. Они считают, что в конкурсах красоты победители часто определяются нечестным путем.

Как прошел конкурс

Одним из этапов конкурса стал показ национальных костюмов

Российская участница Анастасия Венза рассказала, что участницы «Мисс Вселенная» жили по жесткому расписанию. У них был насыщенный день: долгие репетиции, съемки, примерки платьев, фотосессии, интервью и занятия спортом. Организаторы следили за всем процессом, и все происходило под камерами. Они также позаботились о питании девушек и составили для них сбалансированное меню. В него вошли фрукты, овощи, морепродукты, курица, орехи, свежие соки и другие продукты. Некоторые участницы выбрали для себя особые диеты, например, веганскую или безглютеновую.