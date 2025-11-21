Россиян предупредили о скором изменении цен на Lada

Цены будут индексироваться не только с учетом инфляции, но и с учетом роста себестоимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Индексация цен на автомобили Lada в 2026 году будет учитывать повышение НДС с 20% до 22%. Об этом сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

«Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе прошлого года <...>. Так долго сдерживать рост невозможно», — сказал Соколов в кулуарах «Транспортной недели». Он отметил, что уровень повышения был значительно ниже официальной инфляции — менее 2 %. Однако длительное сдерживание роста цен становится невозможным из-за ряда внешних факторов.

Среди причин, затрудняющих сдерживание роста цен, Соколов назвал увеличение стоимости импорта и агрессивный демпинг со стороны китайских производителей. На вопрос о планах по повышению цен в 2026 году он ответил, что цены будут индексироваться не только с учетом инфляции, но и с учетом роста себестоимости.

Продолжение после рекламы