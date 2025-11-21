Стало известно, как крупная сеть розничных магазинов повлияла на экологию

За 11 лет компания побывала более чем в 120 населенных пунктах и провела более 240 добрых дел Фото: предоставлено пресс-службой Fix Price

Компания Fix Price в 2025 году высадила 30 тысяч деревьев, собрала 23 тонны мусора, помогла животным и провела десятки часов просветительских лекций. Такими итогами программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел» поделились представители сети розничных магазинов. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Fix Price, всего в 26 городах России провели 29 добрых дел.

«В этом году компания уделила особое внимание экологической повестке, выбрав ее как основную для работы в рамках программы социальной ответственности „Вместе для добрых дел“. Поэтому большая часть акций была направлена на решение именно экологических задач: уборка и облагораживание территорий, посадка новых лесов, озеленение городских парков и общественных мест, а также просветительская работа со взрослыми и детьми», — рассказали представители Fix Price.

Компания оказывала экологическую поддержку, откликаясь на запросы о помощи. Торговая сеть получала обращения от местных лесничеств, благотворительных, социальных и экологических фондов.

Помимо экоакций, Fix Price поддерживала региональные приюты для животных, приобретая для них питание и медикаменты. Кроме того, помощь была оказана новосибирскому зоопарку, который пострадал от пожара: компания профинансировала строительство новых вольеров для копытных животных, оставшихся без крова.

«Fix Price создал программу социальной ответственности для того, чтобы помогать на местах, в регионах, решать локальные проблемы, которые часто остаются незамеченными. Таким образом, совершая, на первый взгляд, небольшие добрые дела, участники общими усилиями делают значимый вклад в решение серьезных, важных и глобальных задач. Запрос о добром деле может подать любой желающий через форму обратной связи на сайте», — пояснили в пресс-службе компании.