В мире

Европа

В Евросоюзе призвали США пожалеть Зеленского

Politico: в ЕС посчитали план США плохой сделкой для Киева
21 ноября 2025 в 12:31
В Евросоюзе недовольны планом Трампа по Украине

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз разочарован «тайным» планом США о мирном урегулировании конфликта на Украине, считая его навязыванием «плохой сделки» Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванные источники.

«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это всего лишь список „пунктов, чтобы удовлетворить“ Россию, и что это очень плохой план», — сообщило Politico со ссылкой на источник. Там же отмечается, что время для выдвижения такого плана выбрано неудачно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и так находится под сильным давлением из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом.

Кроме того, европейцев беспокоит тот факт, что они были полностью отстранены от процесса разработки предложения США. «Европейцы столкнулись с еще одной суровой реальностью: их попытки купить себе место за столом переговоров, согласившись оплатить расходы на новую военную помощь Украине, похоже, не увенчались успехом», — заявила газета.

Ранее в США разработали «тайный» план мирного урегулирования конфликта на Украине. По данным Politico, работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.

Он состоит из 28 пунктов, один из которых: сокращение численности Вооруженных сил Украины наполовину. Какие еще пункты содержит план со слов западных инсайдеров — в материале URA.RU.

Ряд европейских стран раскритиковал мирный план США. Украина его и вовсе отвергла.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

