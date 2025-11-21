На Западе сделали громкое заявление о Путине на фоне событий в зоне СВО

Владимир Путин провел совещание с высшим командным составом ВС РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин имеет значительные рычаги влияния на переговорах по урегулированию конфликта на Украине благодаря успехам ВС РФ на СВО. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — сказал Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, европейские лидеры саботируют любые дипломатические решения, что не позволяет достичь компромисса и завершить конфликт.

Ранее ВС РФ установили контроль над Купянском и более чем 80% территории Волчанска. Группировка войск «Север» ведет работу по формированию полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

