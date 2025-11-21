Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

На Западе сделали громкое заявление о Путине на фоне событий в зоне СВО

Полковник Бо: Путин имеет влияние на переговорах из-за успехов на фронте
21 ноября 2025 в 11:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин провел совещание с высшим командным составом ВС РФ

Владимир Путин провел совещание с высшим командным составом ВС РФ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин имеет значительные рычаги влияния на переговорах по урегулированию конфликта на Украине благодаря успехам ВС РФ на СВО. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — сказал Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, европейские лидеры саботируют любые дипломатические решения, что не позволяет достичь компромисса и завершить конфликт.

Ранее ВС РФ установили контроль над Купянском и более чем 80% территории Волчанска. Группировка войск «Север» ведет работу по формированию полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Продолжение после рекламы

В ходе визита на командный пункт группировки «Запад» президент РФ Владимир Путин провел совещание с высшим командным составом вооруженных сил страны. В ходе встречи глава государства охарактеризовал нынешнее политическое руководство Украины как преступную группировку, узурпировавшую власть, отметив, что это положение дел сохраняется с марта прошлого года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал