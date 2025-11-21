Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО суд вынес приговор экс-замначальнику и инспектору ГИБДД за взятки

Суд ХМАО отправил в колонию экс-замначальника и инспектора ГИБДД за взятки
21 ноября 2025 в 11:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за взятки

Суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за взятки

Фото: Илья Московец © URA.RU

Кондинский районный суд вынес приговор двум сотрудникам отдела ГИБДД за взятки от водителей и бизнесменов за проезд крупногабаритных автомобилей через посты ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из виновных наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей, другому сотруднику — в виде восьми лет со штрафом 400 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима», — сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, осужденные лишены званий, им запрещено работать в правоохранительных органах 10 и 8 лет соответственно.

Суд установил, что заместитель начальника отдела ГИБДД по Кондинскому району и инспектор ДПС с 2019 по 2021 годы получали взятки от бизнесменов и водителей за беспрепятственный проезд крупногабаритных автомобилей через посты ДПС. Всего экс-силовики получили более 1,1 миллиона рублей. Также бывший замначальника за взятки помогал жителям получать свидетельства о прохождении обучения в автошколе и содействовал в получении прав на вождение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал