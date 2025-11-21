В ХМАО суд вынес приговор экс-замначальнику и инспектору ГИБДД за взятки

Суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за взятки Фото: Илья Московец © URA.RU

Кондинский районный суд вынес приговор двум сотрудникам отдела ГИБДД за взятки от водителей и бизнесменов за проезд крупногабаритных автомобилей через посты ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из виновных наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей, другому сотруднику — в виде восьми лет со штрафом 400 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима», — сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, осужденные лишены званий, им запрещено работать в правоохранительных органах 10 и 8 лет соответственно.