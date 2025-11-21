В ХМАО взята под стражу начальник управления соцзащиты

В ХМАО арестована начальница соцзащиты Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) под стражу заключена руководитель управления социальной защиты населения, опеки и попечительства. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального суда.

«Руководитель управления обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — уточняется в сообщении суда. По версии следствия, действия обвиняемой причинили ущерб «Агентству социального благополучия населения Югры» не менее чем на 350 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что фигурантка может скрыться от следствия, и избрал меру пресечения в виде ареста. Она пробудет под стражей до 18 января 2026 года.

