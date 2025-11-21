Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В ХМАО взята под стражу начальник управления соцзащиты

21 ноября 2025 в 10:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО арестована начальница соцзащиты

В ХМАО арестована начальница соцзащиты

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) под стражу заключена руководитель управления социальной защиты населения, опеки и попечительства. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального суда.

«Руководитель управления обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — уточняется в сообщении суда. По версии следствия, действия обвиняемой причинили ущерб «Агентству социального благополучия населения Югры» не менее чем на 350 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что фигурантка может скрыться от следствия, и избрал меру пресечения в виде ареста. Она пробудет под стражей до 18 января 2026 года.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО отменил приговор участницам пилотажной группы «Барсы». Решение Сургутского суда отменено и возвращено на дорасследование.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал