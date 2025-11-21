Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

В ХМАО открылась школа операторов FPV-дронов

21 ноября 2025 в 11:18
В ХМАО учат управлять беспилотниками

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) открылась учебно-практическая школа операторов FPV-дронов «Крылья Стерха». Об этом рассказал глава города Максим Ряшин.

«В нашем городе начала работу учебно-практическая школа операторов FPV-дронов „Крылья Стерха“. Это не просто курсы, а настоящая кузница кадров для высокотехнологичных отраслей. Умение управлять беспилотниками — один из ключевых навыков сегодняшнего дня, востребованных в энергетике, строительстве, логистике, защите окружающей среды и многих других сферах», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Школа оснащена современными симуляторами и оборудованием, которые позволяют отрабатывать навыки управления дронами в условиях, максимально приближенных к реальным. Обучение ведут опытные инструкторы-практики.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО идет активная подготовка и обучение операторов БПЛА для гражданских нужд. По данным окружного департамента информтехнологий, регион стал первым в стране, создавшим инфраструктуру управления беспилотниками для различных сфер жизни.

