От ноутбука до холодильника: какие призы можно выиграть в исторической викторине в ХМАО

За знание фактов о Великой Отечественной войне и истории региона в ХМАО раздают гаджеты и Sony PlayStation Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО запустили онлайн-викторину «Историческое наследие Югры». Все ее участники получат подарки, а победители — ценные призы, среди которых игровая приставка Sony PlayStation, ноутбук, умные колонки и другие гаджеты. Агентство URA.RU выяснило, кто может участвовать в викторине и какие сюрпризы подготовили организаторы.

Что это за викторина?

Онлайн-викторина «Историческое наследие Югры» организована при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и АНО «Центр развития парламентаризма». Мероприятие было приурочено к юбилею Ханты-Мансийского автономного округа. Югра в этом году отмечает 95 лет со дня основания. Цель викторины — напомнить жителям о ключевых событиях истории региона и пробудить гордость за его богатое прошлое.

Кто может участвовать?

Принять участие в викторине может любой житель Югры старше 18 лет. Главное — иметь российское гражданство и постоянную прописку в регионе.

Как принять участие?

Участие в викторине абсолютно бесплатное. Участвовать в ней можно только один раз. Для этого нужно зайти на сайт викторины в период с 5 ноября по 21 декабря 2025 года.

На портале необходимо ответить на вопросы викторины. Их всего три. Это задания на проверку знаний о событиях Великой Отечественной войны и фактов из истории Югры. Можно использовать все доступные источники.

Далее участнику нужно указать свои контактные данные. Проверить правильность анкеты. Для подтверждения номера телефона потребуется ввести проверочный код, который придет в SMS. Также необходимо согласиться на обработку персональных данных.

Розыгрыш и призы

25 декабря 2025 года состоится розыгрыш призов среди всех участников. Каждому участнику присваивается уникальный номер по номеру телефона. Все участники получат памятные подарки. Победители розыгрыша станут обладателями ценных призов. В списке — игровая приставка Sony PlayStation, ноутбук, умная колонка с Алисой, телевизор, смартфон, портативная колонка, аэрогриль, чайник, кофеварка , велотренажер, парогенератор, микроволновка, робот-пылесос, фитнес-браслет, холодильник, электроплита, миксер и блендер.