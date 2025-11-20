Мизулина бьет тревогу из-за гололеда в городе ХМАО

Сообщается о большом количестве травм и переполненных больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Когалыме (ХМАО) последние дни бушует непогода — улицы сковал гололед, сильный ветер сносит людей с ног. Ученики обращаются к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с проблемой — 22 ноября занятия в школах состоятся в очном режиме, а добраться пешком до учебного заведения стало опасно.

«В Когалыме жуткий гололед из-за погодных условий. Но актировки в школах на завтра пока нет, как пишут школьники. Надеюсь, что с утра вопрос решится. Опасно вообще», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале.

Отмечается, что также в городе переполнены травмпункты. Виной всему плюсовые температуры, дождь и сильный ветер. По данным сервиса Gismeteo, 21 ноября его скорость будет составлять 17 м/с.

