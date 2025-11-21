В ХМАО вдвое выросло число погибших в пожарах детей

В ХМАО растет число погибших в пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре число погибших детей выросло на 100% по сравнению с прошлым годом. Об этом, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

«В Югре с начала года зарегистрировано свыше полутора тысяч пожаров. Число погибших в них людей выросло на 5,1%, в том числе детей — на 100%», — следует из сообщения ведомства.

В три раза увеличилось и количество травмированных детей. При этом по сравнению с прошлым годом число пожаров снизилось на 8,8%, количество травмированных — на 5,5%, а размер материального ущерба уменьшился в два с половиной раза.

Продолжение после рекламы

Большинство пожаров в этот период произошло в жилом секторе. Основные причины — нарушение правил эксплуатации электрооборудования (55,2% случаев), неосторожное обращение с огнем (20,9%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (14,9%), а также поджоги (4,3%).