Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В ХМАО вдвое выросло число погибших в пожарах детей

21 ноября 2025 в 11:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО растет число погибших в пожарах

В ХМАО растет число погибших в пожарах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре число погибших детей выросло на 100% по сравнению с прошлым годом. Об этом, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.  

«В Югре с начала года зарегистрировано свыше полутора тысяч пожаров. Число погибших в них людей выросло на 5,1%, в том числе детей — на 100%», — следует из сообщения ведомства.

В три раза увеличилось и количество травмированных детей. При этом по сравнению с прошлым годом число пожаров снизилось на 8,8%, количество травмированных — на 5,5%, а размер материального ущерба уменьшился в два с половиной раза.

Продолжение после рекламы

Большинство пожаров в этот период произошло в жилом секторе. Основные причины  — нарушение правил эксплуатации электрооборудования (55,2% случаев), неосторожное обращение с огнем (20,9%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (14,9%), а также поджоги (4,3%).

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в результате пожара погибли дети из многодетной семьи и их мать. Мать Лиля, ее трехлетняя внучка, дочь и два сына-школьника не выбрались из охваченного огнем дома. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал