В ХМАО вдвое выросло число погибших в пожарах детей

В ХМАО растет число погибших в пожарах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Югре число погибших детей выросло на 100% по сравнению с прошлым годом. Об этом, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.
«В Югре с начала года зарегистрировано свыше полутора тысяч пожаров. Число погибших в них людей выросло на 5,1%, в том числе детей — на 100%», — следует из сообщения ведомства.
В три раза увеличилось и количество травмированных детей. При этом по сравнению с прошлым годом число пожаров снизилось на 8,8%, количество травмированных — на 5,5%, а размер материального ущерба уменьшился в два с половиной раза.
Большинство пожаров в этот период произошло в жилом секторе. Основные причины — нарушение правил эксплуатации электрооборудования (55,2% случаев), неосторожное обращение с огнем (20,9%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (14,9%), а также поджоги (4,3%).
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в результате пожара погибли дети из многодетной семьи и их мать. Мать Лиля, ее трехлетняя внучка, дочь и два сына-школьника не выбрались из охваченного огнем дома.
