Аналитики раскрыли, сколько получают детские врачи в ХМАО

В Югре зарплата педиатров выросла до 113,4 тысячи рублей. Это почти вдвое больше, чем пять лет назад, уточнили аналитики HeadHunter.

«Медиана зарплатного предложения для педиатров в этом году в ХМАО достигла 113,4 тысяч рублей. Показатель вырос в два раза за пять лет», — говорится в исследовании.

Доход детских врачей в округе заметно выше среднего по стране — 89,2 тысячи рублей. Эксперты связывают это с дефицитом кадров и попытками привлечь больше специалистов в регион.

