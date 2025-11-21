Аналитики раскрыли, сколько получают детские врачи в ХМАО
Дефицит педиатров в ХМАО ведет к росту зарплат
В Югре зарплата педиатров выросла до 113,4 тысячи рублей. Это почти вдвое больше, чем пять лет назад, уточнили аналитики HeadHunter.
«Медиана зарплатного предложения для педиатров в этом году в ХМАО достигла 113,4 тысяч рублей. Показатель вырос в два раза за пять лет», — говорится в исследовании.
Доход детских врачей в округе заметно выше среднего по стране — 89,2 тысячи рублей. Эксперты связывают это с дефицитом кадров и попытками привлечь больше специалистов в регион.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с начала года предлагаемая медианная зарплата стала ниже на 8%. В денежном выражении это более, чем шесть тысяч рублей.
