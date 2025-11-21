Из ХМАО депортировали почти тысячу мигрантов

Мигрантов выдворяют из ХМАО Фото: Создано в ИИ © URA.RU

С начала года из Югры выдворены без малого тысяча мигрантов за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщает полиция ХМАО.

«С начала 2025 года на территории округа исполнено 981 решение о выдворении за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — пояснила пресс-служба ведомства. Всего в текущем году к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 000 граждан, из них почти половина иностранцы.

Мигранты, в отношении которых вынесены решения о принудительном выдворении, содержатся в Центре временного содержания в Сургуте. Сейчас там находятся 142 человека, ожидающих отправки на родину.

Продолжение после рекламы