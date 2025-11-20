Логотип РИА URA.RU
Кухарук обсудил с вице-премьером РФ обновление трассы и очередной мост через Обь

21 ноября 2025 в 01:20
Вопросы обсуждались на встрече в Москве

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал вопрос реконструкции участка федеральной автодороги в ХМАО через Тюмень, Тобольск, Сургут и Ханты-Мансийск. Этот вопрос, а также строительство нового моста через Обь в Октябрьском районе обсудил с ним глава Югры Руслан Кухарук на встрече в Москве.

«На встрече обсудили планы по капитальному ремонту и реконструкции федеральных трасс на территории автономного округа. Марат Шакирзянович поддержал инициативу региона по приведению в нормативное состояние автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Сургут — Ханты-Мансийск. В части дальнейших планов по реализации крупных инфраструктурных проектов доложил о ходе разработки проектной документации мостового перехода через Обь в Октябрьском районе», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Новый мост обеспечит транспортную доступность арктических территорий ХМАО, а ремонт федеральной трассы — одна из проблем, с которой обращаются жители региона. Также на встрече поднималась тема досрочной сдачи моста «Звезда Оби» и достижения округа в части дорожных работ — строительство, ремонт и обновление выполнены на участках длинною почти в 318 километров.

