Кухарук обсудил с вице-премьером РФ обновление трассы и очередной мост через Обь

Вопросы обсуждались на встрече в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал вопрос реконструкции участка федеральной автодороги в ХМАО через Тюмень, Тобольск, Сургут и Ханты-Мансийск. Этот вопрос, а также строительство нового моста через Обь в Октябрьском районе обсудил с ним глава Югры Руслан Кухарук на встрече в Москве.

«На встрече обсудили планы по капитальному ремонту и реконструкции федеральных трасс на территории автономного округа. Марат Шакирзянович поддержал инициативу региона по приведению в нормативное состояние автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Сургут — Ханты-Мансийск. В части дальнейших планов по реализации крупных инфраструктурных проектов доложил о ходе разработки проектной документации мостового перехода через Обь в Октябрьском районе», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.