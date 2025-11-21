Врачи ХМАО провели уникальную операцию на сердце ребенка

Врачи ХМАО провели школьнице операцию на сердце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Окружного кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию восьмилетней девочке с врожденным пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Кардиохирурги ОКД провели радикальную коррекцию патологии аортального клапана с помощью собственного легочного клапана восьмилетней девочке. Операция по методу Росса считается одной из наиболее технически сложных», — говорится в сообщении Окружного кардиоцентра. Такой подход позволяет избежать повторных хирургических вмешательств и пожизненного приема препаратов.

Имплантированный клапан будет расти по мере взросления ребенка. Операция дает девочке шанс в будущем иметь детей и вести активный образ жизни без ограничений, связанных с сердечным заболеванием.

