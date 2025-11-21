Врачи ХМАО провели уникальную операцию на сердце ребенка
Врачи ХМАО провели школьнице операцию на сердце
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Врачи Окружного кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию восьмилетней девочке с врожденным пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.
«Кардиохирурги ОКД провели радикальную коррекцию патологии аортального клапана с помощью собственного легочного клапана восьмилетней девочке. Операция по методу Росса считается одной из наиболее технически сложных», — говорится в сообщении Окружного кардиоцентра. Такой подход позволяет избежать повторных хирургических вмешательств и пожизненного приема препаратов.
Имплантированный клапан будет расти по мере взросления ребенка. Операция дает девочке шанс в будущем иметь детей и вести активный образ жизни без ограничений, связанных с сердечным заболеванием.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре врачи окружного кардиологического диспансера в применили инновационную технологию одномоментного удаления тромбов с помощью ультразвука и лекарственного препарата. Об этом изданию сообщили в регионального департаменте здравоохранения.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!