25 июня 2025

В ХМАО врачи внедрили прорывную технологию устранения тромбов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО используют уникальный метод для устранения тромбов
В ХМАО используют уникальный метод для устранения тромбов Фото:

В Югре врачи окружного кардиологического диспансера в применили инновационную технологию одномоментного удаления тромбов с помощью ультразвука и лекарственного препарата. Об этом URA.RU сообщили в регионального департаменте здравоохранения.

«Врачи внедрили прорывную технологию устранения тромбов. Одномоментное двойное воздействие на тромб лекарством и ультразвуком — такой метод в окружном кардиологическом диспансере „Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии“ рентгенохирурги использовали впервые», — рассказали в ведомстве.

Новую методику успешно использовали при лечении 52-летнего пациента с тяжелой формой тромбоэмболии легочных артерий. По данным учреждения, мужчина поступил в диспансер с жалобами на одышку и жжение в груди. Врачи установили, что причиной экстренного состояния стал тромб, образовавшийся после травмы ноги и перекрывший просвет легочной артерии. Консилиум специалистов принял решение впервые использовать систему ультразвуковой тромбэктомии EKOS для целенаправленного разрушения тромба.

«Через прокол в бедренной вене был установлен специальный катетер к месту образования сгустка, и в течение шести часов на тромб одновременно воздействовали препарат и ультразвуковые волны», — пояснили специалисты. Новый подход позволяет существенно снизить риск кровотечений и тяжелых осложнений, а также повысить качество жизни пациентов с тромбоэмболией легочных артерий.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» провели сразу две сложные операции на открытом сердце 68-летней женщине. Медики выполнили протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование.

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В Югре врачи окружного кардиологического диспансера в применили инновационную технологию одномоментного удаления тромбов с помощью ультразвука и лекарственного препарата. Об этом URA.RU сообщили в регионального департаменте здравоохранения. «Врачи внедрили прорывную технологию устранения тромбов. Одномоментное двойное воздействие на тромб лекарством и ультразвуком — такой метод в окружном кардиологическом диспансере „Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии“ рентгенохирурги использовали впервые», — рассказали в ведомстве. Новую методику успешно использовали при лечении 52-летнего пациента с тяжелой формой тромбоэмболии легочных артерий. По данным учреждения, мужчина поступил в диспансер с жалобами на одышку и жжение в груди. Врачи установили, что причиной экстренного состояния стал тромб, образовавшийся после травмы ноги и перекрывший просвет легочной артерии. Консилиум специалистов принял решение впервые использовать систему ультразвуковой тромбэктомии EKOS для целенаправленного разрушения тромба. «Через прокол в бедренной вене был установлен специальный катетер к месту образования сгустка, и в течение шести часов на тромб одновременно воздействовали препарат и ультразвуковые волны», — пояснили специалисты. Новый подход позволяет существенно снизить риск кровотечений и тяжелых осложнений, а также повысить качество жизни пациентов с тромбоэмболией легочных артерий. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» провели сразу две сложные операции на открытом сердце 68-летней женщине. Медики выполнили протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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